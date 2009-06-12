Нужен скрипт расчета расстояний. С необходимыми базами. Как здесь: http://ati.su/Trace/
Доработка модуля вывода новостей (Joomla)
Требования: обязательное знание PHP, mySQL, опыт работы с Joomla не менее 5 лет.
ТЗ: Незначительная доработка модуля вывода новостей. Подробное ТЗ напишу в личку.
(для профессионалов 20 мин. работы. )
ЗАКРЫТО
Всем спасибо, оказалось там работы вообще было на две минуты...
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