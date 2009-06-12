Доработка модуля вывода новостей (Joomla)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки114 просмотров

Требования: обязательное знание PHP, mySQL, опыт работы с Joomla не менее 5 лет.

ТЗ: Незначительная доработка модуля вывода новостей. Подробное ТЗ напишу в личку.

(для профессионалов 20 мин. работы. )

ЗАКРЫТО

Всем спасибо, оказалось там работы вообще было на две минуты...

JoomlaMySQLPHP
16 лет назад
_strelok
Алексей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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