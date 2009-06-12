AIR приложение для Joomla 1.5

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Закрыт4 заявки189 просмотров

Итак.

Есть панель управления фотками для DatsoGallery. Реализована на ExtJS.

http://joomlaforum.ru/index.php/topic,40939.0.html

Demo: studgrad.info (логин/пароль: test3/testtest).

Панель немного глюкавая, но рабочая. Главаня проблема - это размер скриптов. Долго грузится все на медленных соединениях. Хочется оформить ее в виде AIR приложения. Плюс добавить возможность перетаскивать фотки (drag&drop) в приложение. Т.е. изменений в функционале и исправление ошибок не требуется (за исключением перетаскивания фоток).

Жду ваших предложений.

>> Господа и дамы. На будущее - я не дебил. Я знаю чего такое Air приложение. Надо НЕ САМУ галерею делать в виде AIR, а панель управления фотками пользователя. Заходим на указанный сайт, авторизуемся, заходим в галерею. Там над фотками появится пункт "Пользователь". Жмем его и ждем когда загрузится окошко сделанное на ExtJS. Вот хочется ЭТО ОКОШКО оформить локальным приложением с помощью AIR. Впринципе я и сам могу это сделать, просто у AIR приложения из-за его политики безопасности надо со всякими Sandbox'ми и Sandboxbridge'ми возиться, а я не очень в этом разбираюсь..

Да и еще раз повторюсь - на flex ничего делать не надо. Есть уже готовая панель на ExtJS и нужно стандартными средствами ГРАМОТНО перенести это в AIR. Единственная проблема - текущий код ужасного качества.

На всякий случай еще картинку приаттачил..

HTMLJoomla
16 лет назад
nanosoft
Master Joomla 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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