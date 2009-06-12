AJAX. Вывод контента.

1. Нужно на основе рабочего сайта с действующей (не бесплатной CMS), настроить линки таким образом, чтобы контент выводился без перезагрузки страницы. (5+5 линков, рус/англ версии).

2. Нужен вывод из БД таблицы, одной случайной записи. Которая при нажатии на специальный линк- выводится, раздвигая в определённом месте вёрстку, опять же без перезагрузки браузера.

Просьба, сразу оставлять очень примерную стоимость и ICQ.