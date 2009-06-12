Здравствуйте. Необходимо разработать 3 не сложных парсера (смотрите подробно в приложении) . Прошу обращаться только людей, имеющих опыт в написании парсеров ! Приоритет наименьшей цене и опыту в реализации подобного. ...
Доработка скриптов на пхп
Есть crm-система на php + MySQL. Нужно выявить баги и исправить их. Тайминг - около недели. Бюджет - до 300 вмз. Предпочтения - кандидатам из Украины. Жду предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $8
Задача: сделать человеко-понятные URL для сайта медицинских учреждений. Все остальные подробности при выборе кандидата. Сейчас они такого вида /index.php?id_cat=0 нужно /spisok-uchrejdЗавершен16 лет назад
Нужно разработать плагин интеграции A1Agregator.ru со скриптом партнерской программы. Есть готовый плагин интеграции Robokassa.ru, переписать под A1Agregator.ru Доступ к скрипту партнерки для тестирования предоставляется. Без упоминания информации о ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $400
Нужен веб-программист для создания небольшой компактной системы управления проектами. Большим плюсом является опыт работы в TrackStudio. Есть структура БД и подробное ТЗ. Дизайна нет, как вариант можно использовать темплейт, использовать дизайн других систем, возможно так ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
На 038.rosplans.ru флэш-прога. После того, что заказчик отредактирует, он должен нажать на сохранение, и результаты его писанины должны прийти мне на почту. Но результаты не приходят. Надо разобраться, почему. текст скрипта: ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно просто добавить кнопку LiveInternet на сайт. Заоблачные цены не предлагать, в личку не писать. Сразу указывайте срок и стоимость, иначе я не смогу принять предложения.Завершен16 лет назад
- $200
Требуется создание скрипта поиска автомобилей по американскому аукциону манхейм! Данные предоставлю!Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт. Написан на Ruby on Rails. Нужно сделать там несколько пустяков: 1. Сделать и вывести в отдельную папку файлы для заполнения полей TITLE, KEYWORDS и DESCRIPTION для нескольких страниц. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно создавать блоги. Подробнее в ЛС.Веб-программирование23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Срочно работа для программиста, на нашей доске объявлений нужно подправить существующий функционал (перестали работать некоторые задачи) и сделать еще функционал согласно ТЗ. Писать мне только на ICQ:480134241, в личку не беспокоить. Требования: ...Завершен16 лет назад