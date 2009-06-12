Доработка скриптов на пхп

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт21 заявка340 просмотров

Есть crm-система на php + MySQL. Нужно выявить баги и исправить их. Тайминг - около недели. Бюджет - до 300 вмз. Предпочтения - кандидатам из Украины. Жду предложений.

MySQLPHP
16 лет назад
antonenko2003
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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