Нужна мелкая доработка сайта на Ruby on Rails

Здравствуйте.

Есть сайт. Написан на Ruby on Rails.

Нужно сделать там несколько пустяков:

1. Сделать и вывести в отдельную папку файлы для заполнения полей TITLE, KEYWORDS и DESCRIPTION для нескольких страниц.

2. Сделать файл sitemap.xml для сайта (описание форматов дано на сайте http://sitemaps.org).

3. Сделать ссылку с главной страницы на другую (которую надо создать по образцу контактной страницы, чтобы там можно было выводить оптимизированный текст для раскрутки).

4. Сделать ссылку внизу главной страницы на "каталог" (каталог ссылок).

Это всё. Кто возмется? И за какую плату?

Спасибо.