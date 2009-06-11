Плагин для работы в sape.ru Нужна проверка некоторого параметра (который выдаёт удалённый скрипт при передаче ему урл) ссылок на страницах sape.ru Нужна одиночная проверка (щелчком по кнопке) и массовая (кнопка на панели)
Нужна мелкая доработка сайта на Ruby on Rails
Здравствуйте.
Есть сайт. Написан на Ruby on Rails.
Нужно сделать там несколько пустяков:
1. Сделать и вывести в отдельную папку файлы для заполнения полей TITLE, KEYWORDS и DESCRIPTION для нескольких страниц.
2. Сделать файл sitemap.xml для сайта (описание форматов дано на сайте http://sitemaps.org).
3. Сделать ссылку с главной страницы на другую (которую надо создать по образцу контактной страницы, чтобы там можно было выводить оптимизированный текст для раскрутки).
4. Сделать ссылку внизу главной страницы на "каталог" (каталог ссылок).
Это всё. Кто возмется? И за какую плату?
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно создавать блоги. Подробнее в ЛС.Веб-программирование23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Срочно работа для программиста, на нашей доске объявлений нужно подправить существующий функционал (перестали работать некоторые задачи) и сделать еще функционал согласно ТЗ. Писать мне только на ICQ:480134241, в личку не беспокоить. Требования: ...Завершен16 лет назад
Есть сверстанные макеты. Нужно создать сайт на их базе (предположительно на базе CMS Joomla). Разделы стандартные: новости, статьи, галерея, гостевая, обявления. (+ блок погода) От вас цена и сроки. В личку ...Веб-программирование45 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен человек который знаком с Authorize.net API и готов сейчас все сделать. пищите цены и срокиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно собрать выбранные данные из таблицы и затем при сравнении вывести. Таблица представляет из себя линии по дням и колонки по часам. Нужно записать выбранные данные в базу, затем ...Завершен16 лет назад
Нужно настроить смс партнерку.Завершен16 лет назад
Есть задача, есть сайт написан на неткате, http://www.incommunity.ru он сверстан, но надо пришить его к joomla 1.59 +нужно внести изменения. верхнее меню сделать на css . как здесь.http://www.roche.com/about_roche.htm ...Закрыт16 лет назад
- $150
Модуль нужен срочно!!! В админке: Возможность выбрать экспертов из числа юзеров сайта Управление Категориями Вопросов Управление вопросами-ответами распределение админом вопросов между экспертами От лица одного ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно срочно установить готовый скрипт скандинавскова аукциона на хост. установить My Sql и настроить Cron Jobs. работа на несколько часов.Закрыт16 лет назад