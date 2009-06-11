Установить готовый скрипт на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок187 просмотров

Нужно срочно установить готовый скрипт скандинавскова аукциона на хост. установить My Sql и настроить Cron Jobs. работа на несколько часов.

SQL
16 лет назад
mixa007
Mikhail 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

hit-man
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

hit-man
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад