Заставить работать скрипт

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Завершен1 заявка219 просмотров

Есть сайт система активной рекламы http://webkyber.ru в нем не работает плагин "задания" вот его и нужно запустить, от вас цены и сроки. пишите в личку или аську 239944600

16 лет назад
admin1
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

CodingStudio
Наталья 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$13
1 день
Приятно было работать советую
ОТличный заказчик и человек. Тех. задание четкое. Оплачивает во время. Спасибо за внимание рекомендую с ним работать :)) С уважением, Наталья Владимировна.

Заявки фрилансеров

CodingStudio
Наталья 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад