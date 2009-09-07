Скрипт. Парсить отзывы с сайта в базу Vbulletin

Необходимо написать парсилку отзывов об отелях с сайта туры.ру и(или) топхотелс.ру

Отзывы необходимо постить в вбуллетин форум..

Наиболее просто это реализовать - создавая из отзывов РСС ленту а ленту вбуллетин может сам парсить и создавать топики.

Т.е. по сути базовая задача читать отзывы об отелях с сайта и создавать на каждый отель свой топик в буллетине. В идеале это еще совместить с каким нибудь простеньким синонимайзером.

PS Повтор задания - все кто брались до этого слились. пожалуйста рассчитывайте силы!