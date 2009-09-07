Скрипт. Парсить отзывы с сайта в базу Vbulletin

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен22 заявки411 просмотров

Необходимо написать парсилку отзывов об отелях с сайта туры.ру и(или) топхотелс.ру

Отзывы необходимо постить в вбуллетин форум..

Наиболее просто это реализовать - создавая из отзывов РСС ленту а ленту вбуллетин может сам парсить и создавать топики.

Т.е. по сути базовая задача читать отзывы об отелях с сайта и создавать на каждый отель свой топик в буллетине. В идеале это еще совместить с каким нибудь простеньким синонимайзером.

PS Повтор задания - все кто брались до этого слились. пожалуйста рассчитывайте силы!

16 лет назад
olly
125 лет
20 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

SField
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
39 отзывов
16 лет назад
$250
4 дня
Доволен сотрудничеством. Все сделано быстро и четко. Профессиональный подход
Отличный заказчик. Четко объяснил, что необходимо выполнить. Быстро внес нужные корректировки в ТЗ. После предварительного тестирования на моём хостинге, без задержек, сообщил какие изменения необходимо внести. Как только к демонстрационной версии не было вопросов, оплатил работу. Приятен в общении. Постоянно online в icq. Всем советую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

SField
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
39 отзывов
16 лет назад