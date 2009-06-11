Разработка Web-распределенного приложения (SOAP)

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Стоит задача по разработке Web-распределенного приложения.

Связка такая:

request: браузер пользователя – AJAX – SoapClient(PHP) – HTTP(S) – SoapApp (SoapServer + пользовательский модулья для сложения "2+2")

response: SoapApp – HTTP(S) – SoapClient(PHP) – AJAX – браузер пользователя.

Что нужно реализовать:

• SoapApp, состоящий из двух частей

– SoapServer;

– CalcModule – примитивные функции для возврата демо-данных, при этом должны быть задействованы БД и файлы;

• Связку SoapClient – SoapApp;

• SoapClient;

• Связку AJAX – SoapClient;

• Описание разработанных вещей, и инструкцию по установке на продакшн среду и среду тестирования (Denwer, локальная машина).

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РЕАЛИЗОВАТЬ ТОЛЬКО МЕХАНИЗМ взаимодействия. Пользовательские рассчеты на стороне SoapApp НЕ надо.

Подробности смотрите в приложенном описании.

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Огромная просьба к кандидатам, пишите более подробней чем "сделаю, 2 недели, 250 WMZ".

От вас нужны:

- сроки;

- стоимость работ;

- какую платформу Вы выберете для реализации SoapApp и почему;

- если есть, примеры работ подобного характера (ссылки/скриншоты/отзывы);

- комменатрии по работе;

Отвечайте либо в личку, либо сюда.

Предоплата: есть, 30% от объема работ, любая форма расчета.

Жду Ваших предложений.