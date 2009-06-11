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Разработка Web-распределенного приложения (SOAP)
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.
Стоит задача по разработке Web-распределенного приложения.
Связка такая:
request: браузер пользователя – AJAX – SoapClient(PHP) – HTTP(S) – SoapApp (SoapServer + пользовательский модулья для сложения "2+2")
response: SoapApp – HTTP(S) – SoapClient(PHP) – AJAX – браузер пользователя.
Что нужно реализовать:
• SoapApp, состоящий из двух частей
– SoapServer;
– CalcModule – примитивные функции для возврата демо-данных, при этом должны быть задействованы БД и файлы;
• Связку SoapClient – SoapApp;
• SoapClient;
• Связку AJAX – SoapClient;
• Описание разработанных вещей, и инструкцию по установке на продакшн среду и среду тестирования (Denwer, локальная машина).
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РЕАЛИЗОВАТЬ ТОЛЬКО МЕХАНИЗМ взаимодействия. Пользовательские рассчеты на стороне SoapApp НЕ надо.
Подробности смотрите в приложенном описании.
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Огромная просьба к кандидатам, пишите более подробней чем "сделаю, 2 недели, 250 WMZ".
От вас нужны:
- сроки;
- стоимость работ;
- какую платформу Вы выберете для реализации SoapApp и почему;
- если есть, примеры работ подобного характера (ссылки/скриншоты/отзывы);
- комменатрии по работе;
Отвечайте либо в личку, либо сюда.
Предоплата: есть, 30% от объема работ, любая форма расчета.
Жду Ваших предложений.
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