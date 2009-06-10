Cайт по готовому дизайну (программирование/Drupal)

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Закрыт3 заявки176 просмотров

Всем привет!

Представьте себе типовой ресурс тематики "недвижимость": каждый зарегистрированный пользователь сам может добавлять объекты — квартиры, комнаты, даже дома с описанием и фотографиями.

За показ объявлений взимается определённая плата в сутки за каждый объект (прикрутить robokassa.ru).

Объекты могут быть в разных регионах РФ (активно поработать с google maps), ну и само собой, отличаться качественно (коттедж или однокомнатная квартира, комната или номер в гостинице). По всем этим параметрам нужен удобный поиск.

Оплата поэтапно по факту выполнения участков работы.

Drupal или любая разумная альтернатива (предлагайте, обосновывайте).

Большая часть ТЗ — дизайн.

Особенности: биллинг/robokassa,google maps, куча аякса.

Все подробности о проекте — в личной беседе.

Drupal
16 лет назад
aignatiev
Артём 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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