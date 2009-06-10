Доброго времени суток. Нужна небольшая доработка в shop-script/ думаю для спеца работы минут на 7. Проблема в том что не выводятся картинки подкатегорий, на сервер картинки загружены. ...
Cайт по готовому дизайну (программирование/Drupal)
Всем привет!
Представьте себе типовой ресурс тематики "недвижимость": каждый зарегистрированный пользователь сам может добавлять объекты — квартиры, комнаты, даже дома с описанием и фотографиями.
За показ объявлений взимается определённая плата в сутки за каждый объект (прикрутить robokassa.ru).
Объекты могут быть в разных регионах РФ (активно поработать с google maps), ну и само собой, отличаться качественно (коттедж или однокомнатная квартира, комната или номер в гостинице). По всем этим параметрам нужен удобный поиск.
Оплата поэтапно по факту выполнения участков работы.
Drupal или любая разумная альтернатива (предлагайте, обосновывайте).
Большая часть ТЗ — дизайн.
Особенности: биллинг/robokassa,google maps, куча аякса.
Все подробности о проекте — в личной беседе.
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