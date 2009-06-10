Нужно написать движок mp3 сайта.Или использовать уже имеющийся движок. Основные функции: Грамотная структура базы, рассчитанная на высокие нагрузки Массовое добавление треков через фтп админом (с последующим чтением тегов файлов и добавлением ...
Сделать копию сайта
Нужно сделать копию сайта casinotop10.it
Ваши цены и сроки?
Писать только сюда.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $250
В CMS Zend Cart надо дописать модуль (либо отдельный модуль не интегрируемый в админку) для импорта товаров и прайс-листов поставщиков (Ексель документы у каждого поставщика свой формат), Задачи которые надо выполнять при ...Закрыт16 лет назад
- $250
Требуется доработка модуля Property для сайта - каталога отелей на CMS Joomla 1.5.x с системой заказа номеров в отеле с сайта (не бронирования, а предварительного заказа - в форме указываются данные человека, период бронирования, контакты ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Надо натянуть этот дизайн http://www.2u.ru/templates/24016.html на joomla 1.5 или на любой ваш движок! Пишите самую минимальную цену! www.jt-tuning.ru на этот сайт его надо натянуть! Жду предложений! Спасибо!Завершен16 лет назад
Здравствуйте, срочно до 10,00 по Москве нужна задачка на с++: расстановка 8 ферзей на доске( чтоб друг друга не били); нужно сделать её в 2 варинтах(слегка отличных друг от ...Завершен16 лет назад
- $50
Нужен фото грабер гугла. если поисковик что то изменит или вы не сделаете толком чтобы грабил возвраете 150% от сумму что сами же писали.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Натянуть готовый дизайн. Далее доработать джумлу с виртуемартом под магазин комплектующих и расходников, создание выводов, и форм по категориям, так же нужна загрузка прайсов на сайт через цсв. Дополнительно требуеться распарсить описания техники с ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо скопировать существующий флеш, только изменить 4 фотографии в слайде. Исходника нет. Файл прилагается. Указывайте свою цену и сроки.Закрыт16 лет назад
Программирование на Ruby on Rails в соответствии с ТЗ и дизайном.Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужно сделать мини-парсер, который копирует и отображает таблицу расписания со страницы http://rasp.yandex.ru/tablo/station/9606096.html. Причем только таблицу, начиная от слова рейс, заканчивая фразой "Внимание! Данная информация может быть неточной. Текущую ситуацию уточняйте по справочным телефонам терминалов.". Результат ...Завершен16 лет назад