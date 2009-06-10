Импорт цен товаров

В CMS Zend Cart надо дописать модуль (либо отдельный модуль не интегрируемый в админку) для импорта товаров и прайс-листов поставщиков (Ексель документы у каждого поставщика свой формат),

Задачи которые надо выполнять при импорте:

1. Сохранение цен поставщиков в базе.

2. При необходимости (если данного товара еще нет) автоматом добавлять товар в продажу (при этом проверить наличие производителя/группы товара).

3. После импорта пачки прайс-листов, обновление цен на сайте, по заданному механизму.