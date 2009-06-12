Исходный проект: http://www. piquadro - shop.ru /f/pq.swf (пробелы уберите) в поле поиск необходимо ввести: 1068 (для того, чтобы посмотреть как отображаются товары) ...
Приватный проект для Tarykin Andrei (ksbomj)
Доработать скрипт. Исправить ошибки загрузки прайсов на сайт bakor.su
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