Приватный проект для Tarykin Andrei (ksbomj)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки153 просмотра

Доработать скрипт. Исправить ошибки загрузки прайсов на сайт bakor.su

16 лет назад
Smith_John
Джон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

ksbomj
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Не первый раз обращаюсь к Андрею. Как всегда, работу сделал на отлично. Всегда добивается выполнения поставленной задачи. Ответственный человек.
Отличный заказчик! Ставит корректные задачи и знает чего хочет (и что должно получиться на выходе). Оплата вовремя )

Заявки фрилансеров

ksbomj
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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