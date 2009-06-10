Доработать сайт.

Наш сайт www.nebuksui.ru

Требуется

1. сменить дизайн

2. подправить кое какие косяки с каталогами дисков и шин (по мелочевке, ничего объемного)

3. ЦЕЛИКОМ скомуниздить функционал сайта www.thule-avto.ru и сделать его в нашем дизайне в разделе "Багажники"

4. перейти на новый хостинг - например мастерхост (сайт на битриксе)

5. нужна связка с 1С - настройка 1 С и тд (но 1с можно и через стороннего разработчика настроить)

Сколько это по цене и сколько времени это займет.