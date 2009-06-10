Подправить скрипт

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  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок208 просмотров

Есть калькулятор, как я понимаю на яве...

Есть с ним проблема. Один пункт не показывается в IE, а в фаерфоксе всё отлично!

Кто может помочь?

16 лет назад
tigraz
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$5
1 день

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Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад