Каталог для интернет-магазина

Нужен простой сайт для интернет магазина. 3-4 стандартные страницы и стандартный инструментарий (форма заказа, корзина). Дизайн мой.

Самое главное - нужно скопировать с уже функционирующего сайта каталог (3 уровня, 500 позиций с описаниями и фото).

Дистрибутива нет. Есть разрешение владельца сайта копировать все что захочется.

Дизайн каталога какнибудь нужно подредактировать.

Платформа не важна, главное чтоб потом нормально индексировался.

Будут какие-нибудь предложения?