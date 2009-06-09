Каталог для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт24 заявки311 просмотров

Нужен простой сайт для интернет магазина. 3-4 стандартные страницы и стандартный инструментарий (форма заказа, корзина). Дизайн мой.

Самое главное - нужно скопировать с уже функционирующего сайта каталог (3 уровня, 500 позиций с описаниями и фото).

Дистрибутива нет. Есть разрешение владельца сайта копировать все что захочется.

Дизайн каталога какнибудь нужно подредактировать.

Платформа не важна, главное чтоб потом нормально индексировался.

Будут какие-нибудь предложения?

16 лет назад
Charlie8
Вася 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров