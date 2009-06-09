Нужно посадить на движок корпоративный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт23 заявки298 просмотров

Требования по функционалу:

- Публикация, ред., удал., новостей

- Публикация, ред., удал., статей

Сайт состоит всего из 7 разделов. На главной странице понадобится небольшой яваскрипт (фон сайтадолжен будет плавно менять цвет).

Верстка валидная мультибраузерная (ФФ 3+, ИЕ 7+, Опера 9+, Хром, Сафари). Оригинальных шаблонов 3 штуки.

В предложениях к проекту, пожалуйста, оставляйте ссылки на 3 работы подобного плана. А также оставляйте ссылку на вашу КМСку (глянуть админку). Бесплатные движки не рассматриваются.

Не забудьте указать приблизительные сроки и бюджет на выполнение проекта.

JavaScript
16 лет назад
VladimerN
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров