Нужно посадить на движок корпоративный сайт

Требования по функционалу:

- Публикация, ред., удал., новостей

- Публикация, ред., удал., статей

Сайт состоит всего из 7 разделов. На главной странице понадобится небольшой яваскрипт (фон сайтадолжен будет плавно менять цвет).

Верстка валидная мультибраузерная (ФФ 3+, ИЕ 7+, Опера 9+, Хром, Сафари). Оригинальных шаблонов 3 штуки.

В предложениях к проекту, пожалуйста, оставляйте ссылки на 3 работы подобного плана. А также оставляйте ссылку на вашу КМСку (глянуть админку). Бесплатные движки не рассматриваются.

Не забудьте указать приблизительные сроки и бюджет на выполнение проекта.