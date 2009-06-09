Требуется опытный специалист для внесения правок в самописный php-сайт. Рассмотрю с отзывами по подобным проектам. Оставляйте свой логин в скайп. Подробности в разговоре. Предложения скрыты.
Нужно посадить на движок корпоративный сайт
Требования по функционалу:
- Публикация, ред., удал., новостей
- Публикация, ред., удал., статей
Сайт состоит всего из 7 разделов. На главной странице понадобится небольшой яваскрипт (фон сайтадолжен будет плавно менять цвет).
Верстка валидная мультибраузерная (ФФ 3+, ИЕ 7+, Опера 9+, Хром, Сафари). Оригинальных шаблонов 3 штуки.
В предложениях к проекту, пожалуйста, оставляйте ссылки на 3 работы подобного плана. А также оставляйте ссылку на вашу КМСку (глянуть админку). Бесплатные движки не рассматриваются.
Не забудьте указать приблизительные сроки и бюджет на выполнение проекта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Со стандартным кодом сайт не добавляетсяВеб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Ищу готовый скрипт для создания платного смс сайта и партнерской программы. Возможно подребуется помощь с подключением. Прошу писать в личные сообщения название скрипта и стоимость.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $65
Цель: сделать сайт-визитка под ключ. Есть брендбук. Строгое соответствие стилю в сайте (шрифты цвета итд). Описание ситуации: макет дизайна готов на 80% -1 нужно чуток подправить макет -2 сделать ...Веб-программирование36 заявокЗакрыт16 лет назад
Flash программирование и программирование серверной части. Нужен ответственный человек или команда или посредник для реализации разных проектов. В основном это флешь программирование + программирование серверной части. Наверняка понадобиться программирование сайтов и ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Не джумла, макет приложенВеб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $25
Сделать в верстке и наложить на код пхп ползунков и других джаваскриптовых элементов, около 4 страниц. Скрипты движения ползунков и другие фичи уже свертаны и работают на 1 страницы. Нужно сделать на других в немного ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо создать сайт ( html + flash ). Разработать приличный и современный интерфейс. А также простую в использовании многопользовательную игру собиралку с пошаговой стратегией , с разными типами персонажей , с интеграцией мобильного ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть flash сайт, есть FLA исходник Пример: http://mixplus.ru/photo/ (портфолио фотографий) Нужно сделать так, чтобы фотографии грузились из соответствующей папки на фтп.. допустим есть 5 разделов на сайте: ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
Меню (php/javascript/css ): Структура Меню должно быть вертикальным Все ссылки, присутствующие в меню должны задаваться в коде страницы. Предпочтительнее сразу делать ориентир на это. Плавная, приятная для глаза раздвижная основа ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад