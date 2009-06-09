Нужно меню (php/javascript/css ):

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок187 просмотров

Меню (php/javascript/css ):

Структура

Меню должно быть вертикальным

Все ссылки, присутствующие в меню должны задаваться в коде страницы. Предпочтительнее сразу делать ориентир на это.

Плавная, приятная для глаза раздвижная основа

Поддержка уровней вложенности (хотя бы двух)

Внутренние элементы должны открываться(раздвигаться) и закрываться(смыкаться) зависимо друг от друга, как на free-lance.ru.

Меню должно работать одинаково на всех браузерных платформах.

Дизайн

Смежный дизайн, подходящий к стилю сайта, либо организация возможности дизайнерской доработки (например, возможность вставки картинки под «раздвижку»)

Выделение более верхних уровней дерева по сравнению с нижними, то есть человек до Меню не должно нарушать стиль всего сайта, если такое и случится, то необходимо обговорить это заранее с работодателем.

Юзабилити

Использование отдельной кнопки для раздвижки (визуального открытия) более нижних ступеней элементов дерева (по возможности задать ее стилизированным рисунком, а не символьно) по возможности со сменой картинки, чтобы пользователь понимал, что если он щелкнет на нее еще один раз, то меню сомкнется.

Открытые вкладки меню не должны закрываться при переходе пользователем на другую страницу

К сообщению приложен обрывок дизайна, необходимо организовать нечто

вроде этого, можно лучше -_^

Ширина меню 220 px (от плюсиков и до конца пунктирной линии справа)

CSSJavaScriptPHP
16 лет назад
yarema555
Дмитрий 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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