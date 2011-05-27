Простой mySQL запрос

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки217 просмотров

Имеется таблица mySQL. В ней есть несколько полей.Задача - следующая - при запуске скрипта - значения из всех полей id копируются в соответствующие поля url. Вот и все. Задача очень простая. Предпочтение меньшей цене.

MySQL
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 часов назад

Выбранный исполнитель

maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
14 лет назад
$5
1 день
Быстро справился с задачей. ! Отлично !
Никаких проблем, рекомендую!

Заявки фрилансеров

maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
14 лет назад