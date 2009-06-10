Сайт построен на 1с-битрикс 6.0.2 Необходимо: 1. Заменить дизайн на всех страницах, готовый дизайн предоставим (уже сверстан) 2. Изменить структуру меню, нужно сделать ...
Встроить оплату через RoboxChange
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Минимальное описание для определения стоимости и сроков проекта: 1.корпоративный сайт - о компании, услуги, галерея работ, контакты. 2. Галерей картинок будет несколько и нужна возможность их добавления согласно тематике этого раздела портфолио. Каждая ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать програму на Java с использованием иерархии классов (объектно-ориентированное программирование), предусмотреть работу с файлами и создание элементарного прикладного графического интерфейса пользователяВеб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Здраствуйте, требуєтся программист ( фрилансер с Украины ) для совместной разработки веб - сайта визитки с блогом. Функциональность сайта: - Разделы / подразделы - ...Завершен16 лет назад
Доработки соц сети - профили не редактируются человек сам может изменить свой пароль, а в админ панели не редактируются пароли надо сделать чтоб в админки было редактирование паролей http://social.jnet.kz/Закрыт16 лет назад
1)Поставить визуальный редактор на explay 2)Тег далее, чтобы статью можно было коротко выставлять а не всюВеб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Есть работающий проект – http://russianmac.ru Работает на Wordpress. Хотелось бы провоести модернизацию и получить чтото типа psystar.com Задача: перенести все содержимое сайта в движок интернет-магазина Magento. Требования: От Вас ...Завершен16 лет назад
Сайт http://ppa-spb.ru Ссылка на анкету - http://ppa-spb.ru/catalog.php?id=88&opli=1 Нужно доделать саму анкету, чтобы она высылала на почту введенную информацию + вывод на печать ...Завершен16 лет назад
Cайт уже есть, для него нужно сделать 2 флеш страницы, примерно такие как на savemoment.ru Одна страница, как при входе на savemoment.ru - слайдшоу из фоток во флеше, меню в HTML, возможность добавлять или ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужен скрипт перекачки картинок с одного сервера на другойЗавершен16 лет назад