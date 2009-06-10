Встроить оплату через RoboxChange

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок174 просмотра

Нужно вставить в html страницу php скрипт оплаты товара через Roboxchange.

HTMLPHP
16 лет назад
erasimov2006
Денис 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
88 отзывов

Выбранный исполнитель

Bassib
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$34
1 день
Зарекомендавали себя как ответственный исполнитель! Рекомендую Ваши услуги другим.
Работа с этим заказчиком превращается в удовольствие. Понятливый и отзывчивый человек. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

Bassib
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад