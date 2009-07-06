Интернет-магазин на Magento

Есть работающий проект – http://russianmac.ru

Работает на Wordpress. Хотелось бы провоести модернизацию и получить чтото типа psystar.com

Задача: перенести все содержимое сайта в движок интернет-магазина Magento.

Требования: От Вас требуется хорошее знание этого движка (верстка и работа с админкой). Програмить не нужно, как Вы понимаете – в движке уже все есть.

Таким образом должен получиться полноценный интернет-магазин (корзина, личный кабинет и т.д.)

Также хотелось бы немного видоизменить (косметически) стандартный шаблон-дизайн этого движка, чтобы смотрелся более менее индивидуально.

Домен и хостинг дадим.

Срок 2-3 недели.