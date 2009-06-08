Информер погоды для джумлы 1.5

Мне нужен такой же информер, как у Яндекса. Точнее он же и нужен, только с двумя новыми функциями: определение по IP и с подстройкой по ширине.

Чтобы облегчить решение задачи, посмотрите здесь: http://commontools.net/geoip/ya.weather.get.html

Или здесь: http://jino-soft.ru/index/web_scripts/156-informer-pogody-ot-yandeksa-s-opredeleniem-goroda.html

Оплата после теста на моем сайте.

Срок 2 дня.

Со мной можно связаться по аське: 277905083