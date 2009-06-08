Требуется:Верстка+программирование+админка+установка+настройка на хостинге+( флеш меню )+( Сео) Сайт мини-портал мультиязычный.дизайн файлов в псд имеется. (http://www.2u.ru/templates/23631.html - что то похожее что надо будет. Цену,сроки,что будет использоватся,что делали,что умеете-в личном сообщении пожалуйста. Космонавтов,Фирмы,студии ...
Прога-парсер имён URL. Даю стартовый линк.
Нужна мини-прога, которая будет собирать номерки страниц по предложенной ссылке в TXT файлик через абзац.
Есть файлик, в нём пример итогов работы url_file1.txt
В нём список через абзац номеров страничек для парсинга.
Мне нужна мини-прога, можно для Денвера, которой я даю страницу фильтра, как по ссылке ниже, а она мне файлик со списком номеров в таком же формате, как во вложении.
Пример ссылки: prian.ru/price/124279.htm..
Вот из этой ссылки мне номерок и нужен.
И так, всего 8426 номерков через абзац по приведённой ссылке.
Ответы жду в тендере.
Прошу не писать в личку, аську и скайп, не звонить.
Я сам свяжусь.
Не информативные предложения не рассматриваю.
Выбранный исполнитель
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