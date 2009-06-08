Прога-парсер имён URL. Даю стартовый линк.

Нужна мини-прога, которая будет собирать номерки страниц по предложенной ссылке в TXT файлик через абзац.

Есть файлик, в нём пример итогов работы url_file1.txt

В нём список через абзац номеров страничек для парсинга.

Мне нужна мини-прога, можно для Денвера, которой я даю страницу фильтра, как по ссылке ниже, а она мне файлик со списком номеров в таком же формате, как во вложении.

prian.ru/search/?searchfo..

Пример ссылки: prian.ru/price/124279.htm..

Вот из этой ссылки мне номерок и нужен.

И так, всего 8426 номерков через абзац по приведённой ссылке.

Ответы жду в тендере.

Прошу не писать в личку, аську и скайп, не звонить.

Я сам свяжусь.

Не информативные предложения не рассматриваю.