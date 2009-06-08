Работа с Google Calendar на Zend Framework

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки127 просмотров

Требуется написать контроллер на Zend Framework, осуществляющий CRUD событий из Google Calendar (получение списка событий, создание, удаление, обновление данных).

В Zend Framework есть готовая библиотека для работы с GData.

16 лет назад
skakunov
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Плагин для Wordpress

    $10

    Версия WP 2.6 Задача плагина: при добавлении комментария к записи, должно отсылаться писмо на е-майл. Е-майл и имя получателя берётся из таблицы wp_postmeta, следующим образом: 1) В таблице в ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка flash proekta

    $50

    Сам проект лежит здесь http://narod.ru/disk/9629191000/144%20vitek%20600x600.rar.html необходимо чтоб кнопки управления и 2 доп фото вверху слева были размещены на выдвигающейся панели. Т.е. при загрузке есть только ролик внизу вкладка _____/меню\______ ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проект

    Необходим только программинг, диз заверстанный будет предоставлен. Касаемо самой идеи ресурса - есть 3 стороны: владелец ресурса - работник (студент отличник для одной версии сайта и известный в своей области специалист для ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Joomla: создание сайта

    Првиет всем :) Требуется человек, способный натянуть дизайн на Joomla и настроить модули. Сам сайт будет состоять из текстовых страниц + новости + позже иннет магазин. ...

    Joomla
    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интегрировать дизайн на CMS

    Здравствуйте фрилансеры. Есть срочная работа. Есть разработанный и сделанный дизайн сайта, необходимо этот дизайн интегрировать на CMS. Направление сайта - предоставление рекламной информации о клиентах. Выбор CMS оставляю за вами. Конкретно что необходимо сделать: ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поиск на сайте

    $50

    Движок - джумла. Сроки -сжатые) Необходимо прикрутить к сайту возможность так называемого технического поиска и наполнить контентом. Спасибо.

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Видео конференция

    Необходмо написать флешки включая серверную часть ( RED 5) для видео конференции, видео чата 1 на 1, и видео трансляций. указывайте сроки и стоимость.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад