Необходимо в сжатые сроки превратить псд в работающий сайт на джумле, с простейшим функционалом. Каков бюджет?)
Работа с Google Calendar на Zend Framework
Требуется написать контроллер на Zend Framework, осуществляющий CRUD событий из Google Calendar (получение списка событий, создание, удаление, обновление данных).
В Zend Framework есть готовая библиотека для работы с GData.
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