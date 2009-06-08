Необходим только программинг, диз заверстанный будет предоставлен.

Касаемо самой идеи ресурса - есть 3 стороны: владелец ресурса - работник (студент отличник для одной версии сайта и известный в своей области специалист для другой) - компания-работодатель.

Идея в том, что бы аккумулировать на ресурсе талантливых студентов и известных специалистов и предоставлять возможность компаниям отбирать лучших из лучших сотрудников.

И соответственно 4 части:

1. Главная страница с которой переход на один из 2х сайтов (для студентов или для специалистов).

2. Сайт для студентов и сайт для специалистов. Конструктивно они идентичны (диз и программинг). Отличаются только контентом и базами пользователей.

3. Админпанель пользователя.

4. Админпанель администратора.

Пользователь заходя на главную страницу делает выбор сайт для студентов или сайт для специалистов. При переходе на выбранный сайт он может залогиниться (если имеет логин и пароль) и работать с кастомизированной зоной сайта или, как обычный пользователь, просматривать контент сайта.

Функционально - любой пользователь может видеть публичный контент, избранные (талантливые студенты и специалисты) - кастомизированный в закрытой зоне, а также делать свое резюме, аплодить фото. Компании могут просматривать резюме по фильтру (это не указано в англоязычном варианте, прошу заметить). Админ в принципе - видит все, добавляет пользователей, контент, распределяет зоны доступа.

Функционал - в приложении описан на очень простом английском. При этом ТЗ будет, конечно детализироваться, но в принципе все будет в рамках описанного мной и в примера, который указан. Как только клиент подтвердит нас как исполнителей - будем делать полноценную спецификацию.

Жду предложения по платформе, на которой предлагаете програмить, цену и сроки.

При этом цена и сроки должны быть по каждому из 4х сайтов/этапов отдельно!

Если есть вопросы - готов ответить. Одалживать идею не рекомендую - т.к. сайт это всего 10% бизнес модели :)

UPD: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ К ПРОЕКТУ, 16-17 ИЮЛЯ Я СВЯЖУСЬ С 2 ИЗ ВАС, КОТОРЫЕ ПОКАЖУТСЯ МНЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМИ КАНДИДАТУРАМИ ДЛЯ ПРОЕКТА. ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ.