Переделать сайт. Сайт коммерческих объявлений.

Есть сайт -

нужно его переделать. ибо денег не приносит.

в планах - вкладывать в него деньги, в его развитие.

в идеале - доска объявлений, пока по нижнему новгороду,

потом региональная. главное сделать сайт хооршо оптимизированным. что бы

объявления хорошо искались.

жду ваших предложений по переделке - а так же на какой CMS вы готовы реализовать.

предложения скрыты от других - так что пишите смело.

в асю и пм не ломимся.