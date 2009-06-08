Доработать сайт на движке DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок230 просмотров

Настроить движок под Варез портал посвященный фильмам.

Так же возможно доработка верстки дизайна, так как диз отоброжается неправильно.

Все подробности что надо сделать предоставлю в ТЗ.

Без примерных сроков выполнения и суммы, предложения не расматриваю!

DLE
16 лет назад
vodomer
Марлен 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров