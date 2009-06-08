Клиент может размещать карточку предприятия, информацию, загружать прайс-листы, карту проезда, каталог товаров. Нужен человек с опытом написание скриптов. Пропадание, отключение телефона, задержка сроков - сразу отказ. Знание: PHP, MySQL, HTML, CSS, ...
Нужен парсер
Источник shanson.alkar.net.ua
Парсим всё кроме самих mp3
Кратчайшие сроки.
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