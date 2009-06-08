Каталог фирм на php

Взялся за работу но не выполнил и не предупредил о своем отказе. Я много раз пытался связаться с исполнителем по аське, скайпу, майлу, телефону но все безуспешно на протяжение 4 дней. При этом несколько раз был телефон занят и подключен все эти дни, исполнитель появлялся на веблансе. Исходя из этого я принял решение что меня исполнитель просто игнорирует, хочу отметить если бы исполнитель сразу мне сказал о своем отказе - возможно я бы не писал отрицательного отзыва. Важно! Задача была поставлена перед исполнителем сложная и ее не любой может решить и исполнитель не брал предоплату! Я потерял только время.