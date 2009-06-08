Каталог фирм на php

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт38 заявок744 просмотра

Клиент может размещать карточку предприятия, информацию, загружать прайс-листы, карту проезда, каталог товаров. Нужен человек с опытом написание скриптов. Пропадание, отключение телефона, задержка сроков - сразу отказ.

Знание: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, AJAX.

AJAXCSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
16 лет назад
vedolf
Serg 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

merge
37 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$250
14 дней
avy
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-3)
16 лет назад
$270
5 дней
Взялся за работу но не выполнил и не предупредил о своем отказе. Я много раз пытался связаться с исполнителем по аське, скайпу, майлу, телефону но все безуспешно на протяжение 4 дней. При этом несколько раз был телефон занят и подключен все эти дни, исполнитель появлялся на веблансе. Исходя из этого я принял решение что меня исполнитель просто игнорирует, хочу отметить если бы исполнитель сразу мне сказал о своем отказе - возможно я бы не писал отрицательного отзыва. Важно! Задача была поставлена перед исполнителем сложная и ее не любой может решить и исполнитель не брал предоплату! Я потерял только время.

Заявки фрилансеров

merge
37 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
avy
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-3)
16 лет назад