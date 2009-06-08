Всем дня доброго! требуется помощь знатока AS3 и JW плеера - для знающих людей задание несложное. Есть код на AS2, который "расшифровывает" путь к видеоролику, зашит в JW pleer 3.17 версии, работает на ...
Каталог фирм на php
Клиент может размещать карточку предприятия, информацию, загружать прайс-листы, карту проезда, каталог товаров. Нужен человек с опытом написание скриптов. Пропадание, отключение телефона, задержка сроков - сразу отказ.
Знание: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, AJAX.
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