Всем дня доброго! требуется помощь знатока AS3 и JW плеера - для знающих людей задание несложное. Есть код на AS2, который "расшифровывает" путь к видеоролику, зашит в JW pleer 3.17 версии, работает на ...
Срочный программинг сайта
Нужна практически копия сайта sky-net.ru
Исходники старого сайта имеются.
кто сможет нам помочь? С каким бюджетом?:)
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