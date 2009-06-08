Срочный программинг сайта

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Закрыт10 заявок191 просмотр

Нужна практически копия сайта sky-net.ru

Исходники старого сайта имеются.

кто сможет нам помочь? С каким бюджетом?:)

16 лет назад
mediamanager
Менеджер 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров