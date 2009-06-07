Помощь знатока JW плеера и AS3

Всем дня доброго!

требуется помощь знатока AS3 и JW плеера - для знающих людей задание несложное. Есть код на AS2, который "расшифровывает" путь к видеоролику, зашит в JW pleer 3.17 версии, работает на ура. Требуется заставить работать по аналогии плеер 4ой версии (AS3) (4.3 например). Код вAS3 переведен, осталось вшить его в плеер.

Оставляйте здесь цены и сроки, подходящему кандидату стукну сам.

Так же выслушаю Ваши предложения по реализации зашифровки пути к видеофайлу, наверняка кто-то делал.