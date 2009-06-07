На базе движка WordPress+BuddyPress нужно создать многопользовательский блог. Внедрить дизайн, провести доработки форм. Пожалуйста укажите список блогов, которые Вы ранее делали.
Требуется сделать простой Flash-редактор
Требуется сделать простой Flash-редактор
icq 428870242
Заявки фрилансеров
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