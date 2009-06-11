Скрипт/программа по обработке текстовых файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок216 просмотров

Есть куча текстовых файлов в каждом из которых по 50К урл адресов - каждый с новой строки.

Требуется скрипт который выберет из файлов только урлы содержащие указанный в настройках шаблон. К примеру указываю limpopo в настройках и скрипт проходит последовательно все текстовые файлы и выбирает урлы в которых содержится limpopo. Собранные в результате обработки урлы складываются в текстовый файл, так же каждый с новой строки. В настройках казываю количество урлов в одном результирующем файле. К примеру если в анализируемых файлах будет содержаться 1мио нужных мне урлов, а в настройках я указал, что в один результирующий файл складывать 100К урлов, то в результате сформируется 10 текстовых файлов по 100К урлов в каждом.

В виде десктопной програмки это будет реализовано или в виде пхп скрипта в принципе не важно.

Указывайте пожалуйста цену, сроки и в виде чего будет написано (десктопная или скрипт пхп)

PHP
16 лет назад
Borodach
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Отлично поработали, все замечания были приняты во внимание и быстро устранены. Советую всем, как человека не бросающего дело на полпути.
Было приятно работать. Правда, проект был довольно мал в масштабах. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем в подобных и более крупных проектах.

Заявки фрилансеров

beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад