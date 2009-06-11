Необходимо создать сайт он-лайн обучения: Идея как это сделано: недавно один парень написал мне в скайп и пригласил поучаствовать на его тренинге, где он рассказывал о том "как заработать на кризисе". Схема его ...
Скрипт/программа по обработке текстовых файлов
Есть куча текстовых файлов в каждом из которых по 50К урл адресов - каждый с новой строки.
Требуется скрипт который выберет из файлов только урлы содержащие указанный в настройках шаблон. К примеру указываю limpopo в настройках и скрипт проходит последовательно все текстовые файлы и выбирает урлы в которых содержится limpopo. Собранные в результате обработки урлы складываются в текстовый файл, так же каждый с новой строки. В настройках казываю количество урлов в одном результирующем файле. К примеру если в анализируемых файлах будет содержаться 1мио нужных мне урлов, а в настройках я указал, что в один результирующий файл складывать 100К урлов, то в результате сформируется 10 текстовых файлов по 100К урлов в каждом.
В виде десктопной програмки это будет реализовано или в виде пхп скрипта в принципе не важно.
Указывайте пожалуйста цену, сроки и в виде чего будет написано (десктопная или скрипт пхп)
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