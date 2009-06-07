Натянуть шаблон на видео плеер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки153 просмотра

Имеется видео плеер и шаблон в psd. Нужно натянуть шаблон на плеер. Работа не сложная если знаешь как делать. За деталями в асю 9323206

16 лет назад
weder
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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