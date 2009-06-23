Здравствуйте. Требуется произвести корректировку и перевод биллинг панели iPanel. А также настроить некоторые переменные. Более подробно о работе и условиях выполнения по ПС (ЛС). Работа передается только профессионалам php ...
Наладить скрипт перехода на флеш сайте
Нужна наладить скрипт-систему флеш сайта, работы на 15 минут и 10 строчек кода.
Наладить скрипт перехода. Типа "альфа кадры" их там четыре всего.
сейчас не переходит по этапам флешка www.casino.web-graf.ru
Стучитесь в асю или в ЛС за исходником и будем работать
ICQ: 17552800
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