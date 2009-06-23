Наладить скрипт перехода на флеш сайте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок594 просмотра

Нужна наладить скрипт-систему флеш сайта, работы на 15 минут и 10 строчек кода.

Наладить скрипт перехода. Типа "альфа кадры" их там четыре всего.

сейчас не переходит по этапам флешка www.casino.web-graf.ru

Стучитесь в асю или в ЛС за исходником и будем работать

ICQ: 17552800

16 лет назад
1QQ
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Onym
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8 лет назад
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Все отлично, спасибо за работу! И за мобильность!
Отлично сработались. Человек честный и добросовестный. Оплатил работу без задержек. Рекомендую.
mkmaks
33 года
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15 лет назад
16 лет назад
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Человек внимательно не ознакомился с ТЗ и приступил к работе, сделал совсем не то, что нужно... Пропал без вести, на Веблансе онланй, на сообщения не отвечает.
handwork
Дмитрий 
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Onym
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
mkmaks
33 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад