Ф.И.О. – Котенко Максим Виталиевич
Ник в сети – Legolas
Портфолио: www.mk.ucoz.ua
Гражданство – Украина
Образование - 11 кл. средняя школа
Опыт работы – 4 года
Стаж работы – занимаюсь Flash-анимацией. Имею опыт в создании анимационных роликов, презентаций, мультфильмов, рекламных роликов.
Рабочие программи: Macromedia/Adobe Flash, Adobe Photoshop, Swift 3D, 3D max, Easy Gif Animator, Dreamweaver, Illustrator, Sound Forge, CorelDRAW...
Контактная информация: ICQ 471526366
Специализация Баннеры:
Баннер SWF, GIF, JPEG: Цена:
468x60 10 USD / 330 РУБ
100x100 7 USD / 235 РУБ
88x31 5 USD / 165 РУБ
120x600, 600x120, 300x250, 240x400 13 USD / 430 РУБ
145x85, 285x100, 234x60, 120x60 8 USD / 265 РУБ
другие договоримся
Способы оплаты:
Яндекс деньги: 41001215170629
Вебмани/Webmoney:
Евро: E100317648357
Рубель: R322436547538
Гривна: U363478304442
Доллар: Z358670115445
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