mkmaks

Максим Котенко mkmaks

 
31 годУкраина/Немиров
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Имею опыт в создании анимационных роликов, баннеров, мультфильмов итд...

Ф.И.О. – Котенко Максим Виталиевич

Ник в сети – Legolas

Портфолио: www.mk.ucoz.ua

Гражданство – Украина

Образование - 11 кл. средняя школа

Опыт работы – 4 года

Стаж работы – занимаюсь Flash-анимацией. Имею опыт в создании анимационных роликов, презентаций, мультфильмов, рекламных роликов.

Рабочие программи: Macromedia/Adobe Flash, Adobe Photoshop, Swift 3D, 3D max, Easy Gif Animator, Dreamweaver, Illustrator, Sound Forge, CorelDRAW...

Контактная информация: ICQ 471526366

Специализация Баннеры:

Баннер SWF, GIF, JPEG: Цена:

468x60 10 USD / 330 РУБ

100x100 7 USD / 235 РУБ

88x31 5 USD / 165 РУБ

120x600, 600x120, 300x250, 240x400 13 USD / 430 РУБ

145x85, 285x100, 234x60, 120x60 8 USD / 265 РУБ

другие договоримся

Способы оплаты:

Яндекс деньги: 41001215170629

Вебмани/Webmoney:

Евро: E100317648357

Рубель: R322436547538

Гривна: U363478304442

Доллар: Z358670115445

FlashCorelDRAWIllustratorPhotoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
1QQ
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
0 баллов
15 лет назад
Наладить скрипт перехода на флеш сайте
Человек внимательно не ознакомился с ТЗ и приступил к работе, сделал совсем не то, что нужно... Пропал без вести, на Веблансе онланй, на сообщения не отвечает.
mongolor
Максим 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Нарисовать логотип
Сделал быстро, качественнно, просто супер! Буду и дальше с ним работать.
Очень хороший работодатель, приятно работать. Буду сотрудничать вдальнейшем!!!
Ответный отзыв
vip_kiev
64 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Флеш банер 468х60, 120х200
Работой доволен. Человек ответственный. Практически всегда в нете.
Очень хороший заказчик, с работой все понятно излогает-что к чему. В сети находиться почти постоянно. Очень приятно работать. Обращайтесь
Ответный отзыв
V_HP
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Flash баннер 200X300 для интернет магазина
Быстро и качественно выполнил сам заказ и дополнительные изменения по дизайну. Для своего возраста более чем профессионально. Рекомендую. Успехов в работе!