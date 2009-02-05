Flash баннер 200X300 для интернет магазина

БаннерыЗавершен38 заявок406 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен недорогой оригинальный запоминающийся flash баннер 200X300 не больше 35 кб, тематика компьютерная техника.

Ссылка на ресурс должна быть вшита в баннер.

сайт www.hitpro.ru

15 лет назад
V_HP
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
mkmaks
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно выполнил сам заказ и дополнительные изменения по дизайну. Для своего возраста более чем профессионально. Рекомендую. Успехов в работе!
  • Похожие заказы

  • Flash Баннер

    Требуется создать Flash баннер для сайта. Размер 500х200 (размер в px, высоту можно сделать чуть больше). Присылайте пожалуйста примеры своих работ и стоимость создания аналогичных по сложности. (Комментарии скрыты от других фрилансеров.) Сюжет баннера и дальнейшее обсуждение ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется создание двух баннеров и еще кое-что.

    Требуется создание двух баннеров на сайт и еще кое-то. Несложно. 1. Требуется нарисовать баннеры, ссылающиеся по таким путям друг на друга и следующего содержания: 1.1 с http://inphase.ru/ на http://raifashion.ru («одежда известных брендов по доступным ценам»), баннер должен быть относительно простым, ...

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флеш баннер

    Нужен флеш банер (по уровню не хуже mail.ru на клубную тематику) Всю инфу и лого дам, короч надо чтоб было круто Оплата 500 р + офигительный отзыв (банер нужен чтоб показать как вариант, вес его не важен) Просьба ...

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка флеш баннера для тендер центра № 2

    $100

    Вчерашний объявлений конкурс пропал из базы по не понятным мне причинам, по этому повторяю еще раз. Нужно разработать баннер для тендерного центра YPAG.RU http://www.ypag.ru/tenders/ Цель баннера: просто и лаконично донести тем кто ищет поставщиков о новой и удобной ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработать баннер

    Необходимо разработать баннер 100х100 для проекта www.studentufa.ru Баннер будет размещен на страничке партнера. Пожелания. Желательно сделать в gif-ке или в чем то похожем (но не во флэше) Анимационный, в смысле смены картинок или надписей. Текст должен отражать основные ...

    Баннеры35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо сделать флеш баннер в 4 кадра

    $5

    Необходимо сделать флеш баннер в 4 кадра Просто белый фон c черной рамкой тонкой и надписи сменяющие друг друга. Всё. Размер 600*90. Желательно сделать быстро, текст дам исполнителю.

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад