Флеш баннер

Требуется создать Flash баннер для сайта. Размер 500х200 (размер в px, высоту можно сделать чуть больше). Присылайте пожалуйста примеры своих работ и стоимость создания аналогичных по сложности. (Комментарии скрыты от других фрилансеров.) Сюжет баннера и дальнейшее обсуждение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен флеш банер (по уровню не хуже mail.ru на клубную тематику)
Всю инфу и лого дам, короч надо чтоб было круто
Оплата 500 р + офигительный отзыв (банер нужен чтоб показать как вариант, вес его не важен)
Просьба новичков не писать, т.к "как нибудь" сам могу
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