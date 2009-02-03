Флеш баннер

БаннерыЗакрыт24 заявки266 просмотров
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Нужен флеш банер (по уровню не хуже mail.ru на клубную тематику)

Всю инфу и лого дам, короч надо чтоб было круто

Оплата 500 р + офигительный отзыв (банер нужен чтоб показать как вариант, вес его не важен)

Просьба новичков не писать, т.к "как нибудь" сам могу

15 лет назад
Malis_designer
Александр 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов
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