Создание рекламных баннеров для сети интернет-маг.

Вчерашний объявлений конкурс пропал из базы по не понятным мне причинам, по этому повторяю еще раз. Нужно разработать баннер для тендерного центра YPAG.RU http://www.ypag.ru/tenders/ Цель баннера: просто и лаконично донести тем кто ищет поставщиков о новой и удобной ...
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Нужны рекламные банеры для сети интернет магазинов, рисунки, обработта иллюстраций...срочно...
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