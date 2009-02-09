Разработать флеш-баннер

БаннерыЗавершен20 заявок258 просмотров
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Флеш-баннер 760*90 должен подходить к дизайну сайта www.ladyshop.com.ua.

Концепция: показать что в интернет- магазине представлен большой ассортимент 10000 товаров, профессиональная, элитная косметика, парфюмерия, низкие цены.

Другие идею приветствуются!

Требования к баннеру:

Во флеш баннере должна быть кнопка (элемент button) с кодом:

on (release) {

getURL(gsurl,"_blank");

}

15 лет назад
Lilya_K
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
sun_design
Максим 
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Хорошо поработал, первый вариант баннера пришлось переделать, что было сделано быстро и качественно.
Отличный заказчик. Четко знает, чего хочет. Идет на встречу нестандартным решениям, не мешает дизайнеру делать свое дело. Смотрит на портфолио, а не пытатеся компенсировать отсутствие квалификации исполнителя собственными усилиями.
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