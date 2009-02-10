Изготовить баннер

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Для общественной спортивной организации Тхэквондо ВТФ, нужно сделать:

1. Баннер размером: 980px x 313px .... на главную страницу сайта. Но не шапку. Желательно с анимацией или флеш.

Учитывая что организация общественная и то что предыдущий исполнитель проекта по изготовлению шапки и логотипа меня кинул, бюджет скромный, и предоплат не ожидается. Оплата Вебмани, атестат продавца или СБС.

Жду ваши предложения с ценой и сроками.