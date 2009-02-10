Изготовить баннер

БаннерыЗавершен36 заявок521 просмотр
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Для общественной спортивной организации Тхэквондо ВТФ, нужно сделать:

1. Баннер размером: 980px x 313px .... на главную страницу сайта. Но не шапку. Желательно с анимацией или флеш.

Учитывая что организация общественная и то что предыдущий исполнитель проекта по изготовлению шапки и логотипа меня кинул, бюджет скромный, и предоплат не ожидается. Оплата Вебмани, атестат продавца или СБС.

Жду ваши предложения с ценой и сроками.

15 лет назад
CaptainQ
Алексей 
60 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранные исполнители
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Перепробовано множество вариантов, но на все замечания и изменения возникшие во время работы, реагирует адекватно. Приятен в общении и всегда на связи.
Все отлично, хорошо и плодотворно поработали с Алексеем!
Wildcat
41 годГермания
18 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
15 лет назад
$20
2 дня
Быстро и качественно выполненная работа. Учтены все мои пожелания и даже внесены изменения после окончания работы, что очень порадовало. Честно говоря не ожидал получить столь профессионально выполненную работу за эти деньги. При необходимости подобной работы я с удовольствием обращусь к Александре. Большое спасибо.
Хорошо сработались! Заказчик на связи, формирует точно пожелания, оплата была даже заранее! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
_anastasia_
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Спасибо за работу, очень качественно выполнила поставленную задачу.
Прекрасный заказчик, с такими приятно сотрудничать. Задачи сформулированы четко и внятно, быстрая оплата, без лишних слов.
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