Производство баннеров

БаннерыЗакрыт63 заявки609 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно делать баннера (как с нуля, так и их ресайзы). Заказываю много и постоянною

Предпочтение отдам дизайнерам с Украины.

Оплата - нал, безнал, вебмани

15 лет назад
kovalan
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание серии флеш баннеров для сайта

    Итак нужно будет создать целую серию баннеров для нового проекта. Имеет 4 продукта ( смс боксы для мобильных телефонов вот ссылка на их описание http://telefon.com.ua/sms_fun/ все кроме isms ) так вот нужно будет для победы ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен флеш-баннер, ТЗ внутри +фавикон

    $10

    Условно делим баннер 468х60 на 4 равные части. В первой части (слева) появляется человечек, под ним подпись «вы клиент» (подписи темно-серые). Стрелочка (оранжевая) идет от первой части ко второй. Далее, человечек не исчезает, во второй части появляется ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Мультяшный баннер

    Нужен баннер высота 100, ширина 468 пикселей, который будет висеть в шапке сайта. Тематика сайта Умный дом на основе сетевой (mesh) радиотехнологии (www.z-wave.ru). Задача - подчеркнуть объединение всех устройств (лампочки, розетки, домашняя техника и т.д.) единой сетью. Как ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен баннер

    $20

    Нужен баннер для сайта http://www.marryday.kz. Размер 125х125. Баннер должен быть в стиле шапки сайта. шапка сайта в приложении. Информация для баннера может быть следующей. marryday.kz. Все для свадьбы! Все про свадьбу!

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Определить шрифт

    Задача: определить шрифт и по возможности сделать надпись по образцу сама надпись: "Недвижимость в Турции от застройщика!", "Недвижимость в Турции от ЗАСТРОЙЩИКА!" образец во влажении. ваши цены и предложения.

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash баннер с движением картинки

    Задача: фотография. человек. при наведении плавный кивок примерно в 1 секунду. Основное: плавность, обработка краев движущейся части фотографии. Кивок должен происходить при наведении мышью 1 раз, т.е. кивает каждое наведение мышью.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Flash чашка

    Задача: реалистичное движение кофе в чашке при движении кружки Описание №1: при наведении чашка описывает окружность (типа болтаем кофе в чашке). движение жидкости должно соответствовать реальному движению воды/кофе, т.е. пузырики пены и т.п. Описание №2 (пример решения): ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад