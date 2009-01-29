Flash чашка

Задача: реалистичное движение кофе в чашке при движении кружки

Описание №1: при наведении чашка описывает окружность (типа болтаем кофе в чашке). движение жидкости должно соответствовать реальному движению воды/кофе, т.е. пузырики пены и т.п.

Описание №2 (пример решения): вырезать пену кофе из кружки (получится типа бублика), более качественно обрезать края по внешнему и внутреннему контурам получившегося бублика. наложить поверх картинки кружки с руками, alpha примерно 70% чтобы создать более реалистичное движение, сделать вращение бублика зацикленно полным на 360 градусов.

поверх всего этого в кофе без пены (т.е. в центр бублика) вставляем картинку с бликом, который периодически появляется при вращении кружки поверх ставим окружность с еле видным размазанным контуром и делаем зацикленную анимацию его уменьшения к центру. желательно добавить альфы чуток, чтоб было все плавно.