Нарисовать баннер интернет-магазину

По уже готовой иллюстрации (вектор или растр) нужно сделать небольшую flash анимацию (например движение от ветра). 10-30$ за картинку. Картинок много. Просьба указывать примеры подобной работы. По портфолио лазить не буду - без ссылки сразу удаляю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать баннер, интернет магазин, по продаже компьютерных игр.
Человек получает ключ мгновенно после оплаты.
Размер баннера 468х60.
Язык – русский, целевая аудитория 14-28
Перечень игр
World of Warcraft
Lineage II
Guild Wars
Age of Conan
EVE Online
EverQuest II
Warhammer Online
Властелин Колец
Пираты Онлайн
Team Fortress 2
Left 4 Dead
Counter-Strike: Source
Portal
Half Life 2
Command & Conquer: Red Alert 3
FIFA 09
CRYSIS WARHEAD
Need for Speed: Undercover
и т.д
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