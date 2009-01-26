Качественный флеш банер

Баннер для магазина подарков.

На экране механизм по подбору идеального подарка. Затем стоит выбор кому подарок – мужчине или женщине. Надпись: Ваш подарок для: (пиктограмма или конкретный образ мужчины и женщины). После выбора (Допустим, мужчине). Выбор того, кем приходитья человек дарителю (начальник, коллега, друг, любимый, родственник). Потом появляется выбор возраста (4 образа: мальчик, молодой парень, деловой мужчина, старик с палочкой). Дальше появляется портрет (лицо) где идёт выбор: волосы (цвет и прическа), нос (3-4 варианта), глаза и возможность выбора очков, рот (разные настроения), уши.

Далее выбираем туловище - отдельно комплекцию (худой, средний, толстый) и готовую одежду(6-7 вариантов). Итог: Идет демонстрация работы нашей машины по подбору подарков (дымиться и пыхтит) и в итоге нам показывается матрица 3х3 (картинки ,цена). Каждый их элементов этой матрице есть ссылка на наш сайт. При этом получившийся образ находиться в левой части баннера. Если навести мышкой на какой-либо подарок то картинка плавно увеличивается, а у образа получается облако (как в комиксах) и его мысли по поводу подарка (и его описание)! Если же человек на товар кликает, то баннер не закрывается, но открывается новое окно (наш сайт)..

Аналогичная ветка для женщин. Подарок для (начальница, коллега, подруга, любимая, родственница) . Возраст (девочка, привлекательная блондинка, деловая женщина, старушка с авоськой).

Требования – Всё красиво, красочно и плавно БЕЗ лагов и глюков и с удобноым управлением и интуитивно-понятным интерфейсом. Все образы чёткие яркие, понятные.

Предложения слать на почту [email protected]. Обязательно указывать сроки, цену и пример аналогичных работ.

СРОК - до 3 февраля.

Андрей