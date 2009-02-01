Комлект gif-баннеров

Сделать красивый яркий баннер 200х300 Ширина 200 Высота 300 Должен быть простым, красивым, ярким, притягательным:) Должны быть надписи КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ в обязательном порядке, и сколько б кадров в баннере небыло эта надпись должна быть постоянно. P.S. Блин вы что совсем ...