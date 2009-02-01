Комлект gif-баннеров

БаннерыЗавершен35 заявок384 просмотра
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1. 468x60, 15 кб

2. 180x60, 15кб

3. 450x150, 25кб

и еще 1-3 распрстраненных форматов

Сделать нужно оперативно.

Исходники дизайна, при необходимости, могу выслать, сайт авто тематики.

15 лет назад
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
777Lucky777
Андрей 
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Андрей оперативно справился с заданием. Все пожелания были учтены, мелкие недочеты - правились моментально. Спасибо за работу!
hhhhhhhhhhhhhh
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