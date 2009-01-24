Флеш баннер (растяжка 60 высота 100% ширина)

Работа срочная, ничего сложного. Требуется обновить баннер в шапке сайта по dvd дискам. Баннер во флэше.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго.
На всех кадрах присутствует логотип обязательно.
От Вас: обязательное портфолио и цена.
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется создание 3 баннеров размера 468х60 для одного сайта недвижимостиЗавершен15 лет назад
Нужно Сделать 2 Флеш БаннераБаннеры25 заявокЗакрыт15 лет назад
- $60
Проект для Дмитрук Елены (Leloo)Закрыт15 лет назад
Срочно сделать баннер для коттеджного поселка 2-3 варианта по четкому ТЗ. ТЕКСТ: «Специальное предложение! Объедим кризис вместе!» ниже логотип поселка Хуторок, прилагается, а под ним написано: «До лыжни Головино – 2 минуты на лыжах», ...Завершен15 лет назад
Нужна кнопка аля - http://www.goldentele.com/eng/vip_photogallery.php (сверху переливашка) Задача - исходник в котором можно менять картинку, текст и ссылку без особого труда ( заменой\редактированием символов в флешке ) на выходе должен быть swf дез подключений xml и ...Завершен15 лет назад
- $10
Требуется 3 не сложных, но привлекающих внимание баннера размерами 468x60 100x100 88x31 для сайта sesan.ru. Все предложения оставляйте здесь.Завершен15 лет назад
Сделать красивый яркий баннер 200х300 Ширина 200 Высота 300 Должен быть простым, красивым, ярким, притягательным:) Должны быть надписи КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ в обязательном порядке, и сколько б кадров в баннере небыло эта надпись должна быть постоянно. P.S. Блин вы что совсем ...Завершен15 лет назад
Нужно разработать 2 баннера (желательно флеш) для сайта www.stone.ukrstroy.net. Размеры баннеров 240х350; 468х60. Возможно долгосрочное сотрудничествоБаннеры5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Изготовление гиф-баннераЗавершен15 лет назад