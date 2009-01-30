Баннер-кнопка на flash

БаннерыЗавершен13 заявок381 просмотр
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Нужна кнопка аля - http://www.goldentele.com/eng/vip_photogallery.php (сверху переливашка)

Задача - исходник в котором можно менять картинку, текст и ссылку без особого труда ( заменой\редактированием символов в флешке ) на выходе должен быть swf дез подключений xml и т.п

15 лет назад
SMSdesign
Дон 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
Webasic
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$15
1 день
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