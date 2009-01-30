Баннер-кнопка на flash

Требуется 3 не сложных, но привлекающих внимание баннера размерами 468x60 100x100 88x31 для сайта sesan.ru. Все предложения оставляйте здесь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна кнопка аля - http://www.goldentele.com/eng/vip_photogallery.php (сверху переливашка)
Задача - исходник в котором можно менять картинку, текст и ссылку без особого труда ( заменой\редактированием символов в флешке ) на выходе должен быть swf дез подключений xml и т.п
- Похожие заказы
- $10Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Сделать красивый яркий баннер 200х300 Ширина 200 Высота 300 Должен быть простым, красивым, ярким, притягательным:) Должны быть надписи КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ в обязательном порядке, и сколько б кадров в баннере небыло эта надпись должна быть постоянно. P.S. Блин вы что совсем ...Завершен15 лет назад
Нужно разработать 2 баннера (желательно флеш) для сайта www.stone.ukrstroy.net. Размеры баннеров 240х350; 468х60. Возможно долгосрочное сотрудничествоБаннеры5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Изготовление гиф-баннераЗавершен15 лет назад
- $20
Изготовление серии баннеровЗавершен15 лет назад
- $5
Изготовление баннераЗавершен15 лет назад
- $5
Изготовление баннераЗавершен15 лет назад
Прошу изготовить банер для компании "Эко-Групп". Бегущая строка с текстом!Завершен15 лет назад
- $25
Нужен Флэшер для анимации 5 небольших элементов для сайта. В частности, пример: слово "КУРОРТ" нужно по нему как то красиво пробегал лучик.. или что то в этом роде.. цена вопроса 150р за 1 элементЗавершен15 лет назад
Нужно создать один gif баннер размером ширина 210 высота 350. Нужно в баннере написать такие слова как каталог предприятий, акция и т.д. подробнее в личке. Можно и флэф, но баннер должен быть простым, понятным, притягательным, читабельным:)))Завершен15 лет назад