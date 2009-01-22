Разработка баннера

Изготовление гиф-баннера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать 2 баннера (желательно флеш) для сайта www.stone.ukrstroy.net.
Размеры баннеров 240х350; 468х60.
Возможно долгосрочное сотрудничество
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