Необходимо сделать несложный флеш-баннер, формат 300х180.

заказчик - интернет-магазин, тематика - книжная.

анимированный фон (плавное движение объектов) + вывод текстов на плашку сверху (3-4 слайда).

работа в 2 этапа:

1) несколько вариантов оформления фона и плашек для согласования с заказчиком, выбор базового и корректировка

2) подготовка финального варианта

особенности: текст украинский.

оплата по частям - после принятия результатов 1 и 2 этапов.

сроки - 1-2 дня.

есть перспектива регулярных заказов в будущем.

от вас - ценовое предложение, ссылка на портфолио аналогичных работ, готовность работы на выходных.

>>>> ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ:

ребята, не утруждайте себя копи-пейстами ваших стандартных текстов о том, какие вы замечательные, и что мне непременно нужно связаться с вами для обсуждений, просчетов и "написания техзадания". не нужно также писать аналогичные ЛС или пытаться связаться со мною иными способами.

ЭТО ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР!

от вас нужны только: ЦЕНА, ССЫЛКА на работы и ГОТОВНОСТЬ сделать работу на выходных (если вы делаете предложение, то это само собой разумеется).

предложения, не содержащие первых двух компонентов, игнорируются.

результаты подведем в пятницу вечером или в субботу.

спасибо.